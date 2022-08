In Werlte ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. FOTO: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Frontalzusammenstoß mit Auto Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Werlte Von Harry de Winter | 12.08.2022, 18:04 Uhr

In Werlte ist es am späten Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.