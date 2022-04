FOTO: Archiv Modell jetzt im Wahner Zimmer Rastdorf: Hümmling-Dom neu erbaut Von Hermann Hinrichs | 23.08.2013, 16:41 Uhr

Wer die auch als Dom des Hümmlings bezeichnete St.-Antonius-Kirche des früheren Dorfes Wahn sehen will, der muss sich ab jetzt nicht mehr allein mit Fotos begnügen. Josef Sandmann aus Sögel hat die Kirche wieder aufgebaut: als Modell. Dieses steht jetzt in Rastdorf im sogenannten Wahner Zimmer des Heimatvereins und ermöglicht es dem Betrachter, dieses damals schon beeindruckende Bauwerk in seiner Gänze in den Blick zu nehmen.