Vier Fahrzeuge beteiligt - Straße gesperrt Mindestens zehn Verletzte bei Unfall in Ostenwalde im Emsland Von Wilfried Roggendorf | 11.04.2023, 17:35 Uhr

Bei einem Unfall in Ostenwalde in der Stadt Werlte sind am Dienstagnachmittag laut ersten Polizeiangaben mindestens zehn Personen verletzt worden.