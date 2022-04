Auf Konzerten verkaufen Robert Unger und Heinz Brinkmann (2 und 3. von links) Merchandise für den guten Zweck. Auch ein Fernsehteam hat die Gruppe schon begleitet. FOTO: Brinkmann Merchandise für guten Zweck Metal-Fans aus Werlte bringen Krankenwagen in die Ukraine Von Mirco Moormann | 12.04.2022, 12:43 Uhr

Ihr bereits dritter Hilfstransport geht am Mittwoch erneut in die Ukraine. Die „Metal Family for Ukraine“ aus Werlte hat neben einem Krankenwagen weitere wichtige Hilfsgüter dabei, die in der Hauptstadt Kiew dringend benötigt werden.