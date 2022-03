Im hinteren Bereich wird die Grundschule Vrees erweitert. Die Kinder werden zum Teil in Containern unterrichtet. FOTO: Mirco Moormann Bald sechs Klassen in Vrees Millionen für Sanierungen: So gehen die Werlter Schulen in die Zukunft Von Mirco Moormann | 18.03.2022, 11:21 Uhr

Mit großen Schritten geht die Erweiterung der Grundschule Vrees voran. Im Sommer sollen alle Schüler wieder unter einem Dach zusammenkommen. Auch an anderen Schulen in der Samtgemeinde Werlte stehen Arbeiten an, mehrere Millionen werden investiert. Eine Übersicht.