Wieder in ihrer alten Klasse Platz genommen haben Maria und Bernd Büter mit Schulleiterin Carola Gerdes (von rechts). FOTO: Mirco Moormann up-down up-down Schule besteht seit 100 Jahren Kohleofen und Rohrstock: Was Bernd Büter in der Grundschule Wehm erlebt hat Von Mirco Moormann | 16.07.2022, 06:57 Uhr

Andere Zeiten, andere Sitten: In der Grundschule in Wehm, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert, wurde damals noch mit dem Stock gezüchtigt. Ein bekannter Werlter kann sich noch heute gut an diese Zeit erinnern.