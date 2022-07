Solarthermie oder, wie hier, die Fotovoltaikanlage auf dem eigenen Dach: In Werlte soll bald über neue Technologien informiert werden. FOTO: Michael Kuhr up-down up-down Konzept für mehr Klimaschutz Info für Hausbesitzer in Werlte: Das sind die Alternativen zur Gasheizung Von Mirco Moormann | 04.07.2022, 15:07 Uhr

Der Klimawandel kommt in den Haushalten an, neue Regeln müssen eingehalten werden. Damit sich Hausbesitzer und Unternehmer fit für die Zukunft machen können, soll es in Werlte ein Beratungsangebot für neue Technologien geben.