Zum Friedensgebet in Werlte werden wie hier in Bad Essen viele Besucher erwartet. FOTO: Stefan Gelhot Krieg in der Ukraine Bis zu 2000 Menschen zum Friedensgebet in Werlte erwartet Von Mirco Moormann | 09.03.2022, 15:41 Uhr

Ein starkes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine wird am Donnerstag, 10. März 2022, in Werlte gesetzt. Vor allem junge Menschen werden zum Friedensgebet auf dem Marktplatz erwartet. Die Stadt rechnet mit bis zu 2000 Besuchern.