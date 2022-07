Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. FOTO: imago images/Fabian Geier (Symbolfoto) up-down up-down Bagger verhindert Schlimmeres Holzhaufen auf Wertstoffhof in Werlte fängt Feuer Von Kristina Roispich | 22.07.2022, 11:57 Uhr

In Werlte ist am Donnerstag auf dem Wertstoffhof ein Holzhaufen in Brand geraten.