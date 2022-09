Mallorca-Star Schürze kommt zur Herbstkirmes nach Werlte und bringt seinen Song „Layla“ mit. Foto: imago images/BOBO up-down up-down Knossi tritt auf Oktoberfestparty mit Schürze und „Layla“ beim Herbstmarkt in Werlte Von Iris Kroehnert | 22.09.2022, 12:45 Uhr

Den Veranstaltern des Herbstmarktes in Werlte ist ein Coup gelungen: Sie konnten Schürze, den Shooting-Star dieses Sommers, für die Oktoberfestparty am Montag verpflichten. Am Samstag steht Internet-Star Knossi im Festzelt auf der Bühne.