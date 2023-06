König Heinz-Wilhelm und Königin Marianne mit ihrem Thron (von links): Anita und Hans Wilmes, Sylvia und Klaus Reins, Maria und Johannes Schulte-Kerssens, Sylvia und Gerd Möring, Thea und Hans Meyer, Mathilde und Wilhem Schwarte sowie Änne und Ulrich Schulte-Kerssens. Foto: Schützenverein Lorup up-down up-down Schützenfest 2023 Heinz-Wilhelm Korte ist neuer Schützenkönig in Lorup Von Nicole Weymann | 02.06.2023, 11:45 Uhr

Beim Königsschießen am zweiten Schützenfesttag traten 125 Personen um den Königstitel in Lorup an.