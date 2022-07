Stolz auf die Nominierung des Sparta-Spielers Johannes Krawczyk (rechts) ist auch der Vorsitzende Wilhelm Goldschmidt. FOTO: Mirco Moormann up-down up-down Mit 70 Jahren noch topfit So hat es Hannes Krawczyk aus Bockholte in den Fußball-WM-Kader geschafft Von Mirco Moormann | 13.07.2022, 06:09 Uhr

Bei einem Fußballspiel in Bad Zwischenahn ist er entdeckt worden, nun steht Johannes Krawczyk im Kader der Fußball-Weltmeisterschaft. Doch das Turnier, an dem er teilnimmt, ist nicht in Katar.