Im Erdgeschoss ist ein komplett neuer Klassenraum entstanden, wie Schulleiterin Karin Kassens zeigt. Foto: Mirco Moormann up-down up-down Umbau für 1,8 Millionen Euro Erweiterung der Grundschule in Vrees fertig - doch reicht der Platz überhaupt? Von Mirco Moormann | 14.06.2023, 06:10 Uhr

Der Anbau an der Grundschule in Vrees ist abgeschlossen, in der Schule gibt es nun deutlich mehr Platz. Doch in ein paar Jahren dürfte dieser schon wieder knapp werden.