Um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2023 zu bekommen, müssen die Lahner möglichst viele Stimmen erhalten. Die Abstimmung ist online noch bis Dienstag, 24. Oktober 2023, möglich.

Den Preis auf Landesebene überreichte Stephan Weil (4. von links) an (von links) Markus Thien, Bürgermeister Bernd Winkler, Hildegard Ostermann und Robert Thesing (Schützenverein). Archivfoto: Robert Thesing

Für den Engagementpreis vorgeschlagen wurde der Schützenverein Lahn von der niedersächsischen Staatskanzlei. Im Jahr 2022 hatte der Schützenverein den „Niedersachsenpreis für Bürgerengagement“ gewonnen, dieser wurde durch Ministerpräsident Stephan Weil in Hannover mitsamt 3000 Euro überreicht.

Punkten wollen die Lahner nun ebenfalls wieder mit ihrer App, die das Dorfleben organisiert und leichter macht. Initiiert wurde die Lahn App vom Schützenverein, der sich auch für den Umbau des Schützenhauses zum Dorfvereinshaus starkgemacht hatte. Auch hier war mit viel ehrenamtlicher Tatkraft ein neuer Treffpunkt im Ort für alle Vereine entstanden.

Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin

In diesem Jahr haben 390 Nominierte die Chance, mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet zu werden. Bekannt gegeben werden die Gewinner bei einer Preisverleihung am 5. Dezember 2023 in Berlin, die mittels Livestream übertragen wird.