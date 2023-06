Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Unfall in Lorup am Dienstag sagen können. Symbolfoto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down Unfallverursacher fährt weiter Gegen Lastwagen geprallt: 11.500 Euro Schaden bei Unfall in Lorup Von Julia Mausch | 08.06.2023, 17:35 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag in Lorup in der Samtgemeinde Werlte gekommen. Dabei ist ein Schaden von 11.500 Euro entstanden.