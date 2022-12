Die Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen sich in der Fahrzeughalle umziehen. Foto: Samtgemeinde Werlte up-down up-down Kostenschätzung schwierig Gebäude deutlich zu klein: Feuerwehrhaus in Lahn wird erweitert Von Mirco Moormann | 19.12.2022, 08:48 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr in Lahn ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, die Unterkunft mittlerweile zu klein. Nun gibt es einen An- und Umbau.