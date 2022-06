In Werlte tritt in der Straße „Am Zirkel“ zurzeit Gas aus einer Leitung aus. FOTO: David Ebener (Symbolfoto) Feuerwehr und Polizei noch vor Ort Gasleitung bei Erdarbeiten in Werlte beschädigt Von Kristina Müller | 01.06.2022, 15:34 Uhr

Eine Gasleitung ist am Mittwoch in Werlte in der Straße „Am Zirkel“ beschädigt worden.