Feuerwehr im Einsatz Garage gerät in Vrees in Brand Von Tobias Böckermann | 18.12.2022, 17:01 Uhr

In der Straße Tannenbrink in Vrees ist am Sonntagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache eine Garage in Brand geraten.