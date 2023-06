In Vrees ist die Feuerwehr zum Brand einer Fritteuse ausgerückt. Symbolfoto: Robert Michael/dpa up-down up-down Feuerwehr belüftet Raum Nachbarn löschen eine brennende Fritteuse in Vrees Von Wilfried Roggendorf | 14.06.2023, 17:30 Uhr | Update vor 2 Std.

Laut einer ersten Meldung der Polizei ist gegen 16.50 Uhr in Vrees in der Samtgemeinde Werlte eine Fritteuse in Brand geraten.