40 Tonnen Müll brennen Feuerwehrleute löschen Brand in Entsorgungsbetrieb in Werlte Von Christian Belling | 06.09.2023, 07:27 Uhr Die Feuerwehren aus Werlte und Lorup waren mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes zu löschen. Symbolfoto: Gerd Schade up-down up-down

In der Nacht zu Mittwoch sind in Werlte 40 Tonnen Müll auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Brand geraten.