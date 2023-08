Feuerwehr verhindert Ausbreitung Feuer am Mittwoch bei Erntearbeiten in Lorup ausgebrochen Von Thomas Pertz | 17.08.2023, 10:51 Uhr Eine Rundballenpresse hatte bei Erntearbeiten in Lorup Feuer gefangen. Foto: Feuerwehr up-down up-down

Bei Erntearbeiten in Lorup ist am Mittwoch eine Rundballenpresse in Brand geraten.