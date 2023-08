Ursache unklar Feuer unter einer Überdachung wird zu Dachstuhlbrand in Werlte Von Mirco Moormann | 24.08.2023, 18:47 Uhr Das Feuer brach an der Straße „Auf dem Stroh“ aus. Foto: Torsten Albrecht up-down up-down

Am Donnerstagnachmittag ist ein Haus in Werlte in Brand geraten. Das Gebäude wurde dabei erheblich beschädigt.