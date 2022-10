Die Feuerwehr ist im Einsatz. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Feuerwehr vor Ort Feuer in Gebäude in Werlte ausgebrochen Von Nadine Sieker | 03.10.2022, 18:50 Uhr

In einem Gebäude in der Harrenstätter Straße in Werlte ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen.