Aus unbekannter Ursache gerieten die in der Garage eines Einfamilienhauses befindlichen PV-Speicher-Module in Brand. Foto: Freiwillige Feuerwehr Werlte up-down up-down 250.000 Euro Schaden Feuer durch Solar-Module: Verletzter bei Garagenbrand in Vrees Von Tobias Böckermann | 18.12.2022, 17:01 Uhr | Update vor 1 Std.

In der Straße Tannenbrink in Vrees ist am Sonntagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache eine Garage in Brand geraten. 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz.