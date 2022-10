Den Image Award überreichte Franz-Josef Radermacher (Mitte) an Bernard Krone (r.) und Dr. Frank Albers. Foto: Krone up-down up-down Erfolgreich in der Kategorie „Anhänger/Aufbauten“ – In Umfrage auf Platz eins Fahrzeugwerk Krone gewinnt erneut „Image Award“ Von PM. | 25.02.2011, 15:40 Uhr

Die Firma Krone ist erneut Gewinner des „Image Award“ in der Kategorie „Anhänger/Aufbauten“. Die Auszeichnung, die jährlich von der Fachzeitschrift „VerkehrsRundschau“ vergeben wird, ist am Donnerstagabend in München überreicht worden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Werlter Fahrzeugwerks hervor.