Die Polizei im Emsland hat am Mittwoch eine Drogenplantage in Werlte gefunden. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Hunderte Cannabispflanzen Drogenplantage in Werlte: Zwei Männer in Untersuchungshaft und | 29.03.2023, 16:15 Uhr | Update vor 1 Min. Von Harry de Winter Julia Mausch | 29.03.2023, 16:15 Uhr | Update vor 1 Min.

Die Polizei hat am Mittwoch in Werlte eine große Drogenplantage entdeckt. Zwei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.