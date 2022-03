Das Werlte-Center steht seit den 1980er-Jahren im Zentrum der Stadt. FOTO: Mirco Moormann Kommune investiert 13 Millionen Euro Stadtsanierung hat in Werlte weiter höchste Priorität Von Mirco Moormann | 09.03.2022, 06:01 Uhr

In der Stadt Werlte stehen in diesem Jahr zahlreiche Investitionen auf dem Plan. Insgesamt gut 13 Millionen Euro sollen in die Hand genommen werden. Das verursacht aber auch höhere Schulden, die auf bis zu 9,4 Millionen Euro ansteigen könnten.