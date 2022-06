Der Kinderkönig Wilhelm Rosemann (Mitte, mit Kette) mit Königin Jana Benten (5. von links) und Throngefolge. FOTO: Schützenverein Lahn Schützenfest am Wochenende Wilhelm Rosemann ist neuer Kinderkönig in Lahn Von Britta Kothe | 07.06.2022, 18:43 Uhr

Bevor am Wochenende die Erwachsenen des Schützenvereins in Lahn an der Reihe sind, setzte sich Wilhelm Rosemann bereits beim Kinderkönigsschießen gegen seine Konkurrenz durch.