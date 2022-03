Das Umfeld des Steins am Ortsausgang von Rastdorf in Richtung Norden wird verändert. FOTO: LAG Hümmling Umfeld wird neu gestaltet Der Koloniestein Rastdorf erinnert an gefährliche „Reisen durch die Wildnis“ Von Mirco Moormann | 29.03.2022, 14:56 Uhr

In Rastdorf erinnert ein großer Stein an die „Kolonie Rastdorf“, die deutlich älter ist als der heutige Ort, der erst ab 1939 entstand. Sein Umfeld am nördlichen Ortsausgang wird jetzt erweitert.