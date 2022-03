Der Glasfaserausbau für Unternehmen im Landkreis Emsland wird fortgeführt. FOTO: James Arthur Gekiere/dpa Breitbandausbau im Emsland Start in Vrees: 1200 Unternehmen im Emsland bekommen Glasfaser Von Mirco Moormann | 24.03.2022, 10:16 Uhr

Für 18 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren 1200 Unternehmen im Emsland an das Glasfasernetz angeschlossen. Gestartet wurde das Projekt des Landkreises Emsland und der EWE jetzt in Vrees.