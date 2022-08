Greta und David Schrand haben das Unternehmen Eatventure im Jahr 2016 gegründet. FOTO: Mirco Moormann up-down up-down An der Sögeler Straße Neubau in Werlte geplant: Firma Eatventure startet durch Von Mirco Moormann | 15.08.2022, 12:21 Uhr

David und Greta Schrand haben 2016 das Unternehmen Eatventure in Werlte gegründet. Seither wächst die Firma, ein Umzug innerhalb der Stadt steht bald an. 8000 Quadratmeter stehen an der Sögeler Straße zur Verfügung. Dort hat das Paar viel vor.