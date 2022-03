Eine Disziplin der „Lowland-Games“ ist das Steinewerfen. FOTO: Jet van Ommen Kraft und Geschicklichkeit Rugby-Team aus Werlte lädt zu den „Lowland-Games“ ein Von Mirco Moormann | 22.03.2022, 13:57 Uhr

Baumstämme werfen, Schwerter schwingen und Lkw ziehen: Die Rugby-Abteilung von Sparta Werlte bringt in diesem Jahr zum ersten Mal die „Lowland-Games“ an den Start. Am Samstag, 23. April 2022, startet die Premiere am Sportpark Brökersfehn.