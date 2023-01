Photovoltaikanlagen sollen bald auf allen Dächern kommunaler Gebäude in Werlte Strom produzieren. Archivfoto: Michael Kuhr up-down up-down Kommune auf Grüner Woche Diese Projekte machen Werlte zum landesweiten Vorreiter bei erneuerbaren Energien Von Mirco Moormann | 20.01.2023, 17:08 Uhr

Seit Jahren wird in Werlte der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben. Ihre Vorreiterrolle der Energiewende in Niedersachsen darf die Kommune jetzt auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin präsentieren. Wir zeigen die interessantesten Projekte.