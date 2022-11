Vor allem der Sattel wurde durch das Feuer beschädigt. Laut Polizei ist bislang unklar, wem das Fahrrad gehört. Foto: Polizei up-down up-down Feuerwehr mit 20 Leuten im Einsatz Brandstifter zünden Fahrrad in Werlte an Von Gerd Schade | 03.11.2022, 10:50 Uhr

In Werlte haben bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an.