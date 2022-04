Wenn die Temperaturen steigen, wird laut Jägerschaft auch das Rehwild immer aktiver: Mitte Juli beginnt die Blattzeit. Im Bann der Gefühle, quert es dann mitunter urplötzlich die Straße – oft auch am helllichten Tag. Die Jägerschaft Aschendorf-Hümmling nimmt dies zum Anlass auf die erhöhte Gefahr von Wildunfällen hinzuweisen und bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Achtsamkeit.

„Normalerweise hält sich Rehwild von Verkehrswegen fern, während der Blattzeit folgt es aber hauptsächlich dem Fortpflanzungstrieb – es ist buchstäblich blind vor Liebe und die Gefahr von Wildunfällen steigt enorm“, sagt der Vorsitzende der Jägerschaft Aschendorf-Hümmling, Wilhelm Klumpe aus Werlte. Autofahrer müssten zu dieser Zeit auch in Bereichen ohne warnende Beschilderung mit plötzlich wechselndem Wild rechnen. Besonders groß sei die Gefahr an unübersichtlichen Straßenabschnitten entlang von Wäldern und Feldern, so Klumpe weiter.

Das Paarungsverhalten beim Rehwild ist bemerkenswert: Über Geruchsstoffe signalisiert die Ricke dem Rehbock ihre Paarungsbereitschaft. Daraufhin beginnt dieser mit seinem ausdauernden Liebeswerben. Die Ricke gibt diesem aber keineswegs direkt nach, sondern sie entzieht sich zunächst ihrem Verehrer. Der Bock folgt ihr unermüdlich. Dieses `Treiben kann sich über mehrere Tage und Kilometer hinziehen. Kurz vor der eigentlichen Paarung beendet die Ricke ihre Lockflucht indem sie einfach stehen bleibt.

Neben dieser wildbiologischen Komponente verschärft nach Angaben der Jägerschaft die Erntezeit die Situation für das Rehwild. Getreidefelder, die vor Kurzem noch Schutz und Deckung boten, verwandeln sich in Stoppelfelder. Laut Jägerschaftsvorsitzendem Klumpe raube dieser „Ernteschock“ dem Wild nicht nur die Deckung, sondern die zum Teil bis in die Nacht andauernden Erntevorgänge, beunruhigten das Wild zusätzlich.