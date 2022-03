Musiker für das Konzert in Werlte werden gesucht (Symbolfoto). FOTO: Martin Ferch Auf Sportplatz am Brökersfehn Werlte: Musiker für Benefizkonzert für Ukraine gesucht Von Mirco Moormann | 29.03.2022, 13:05 Uhr

Gemeinsam musizieren und somit ein lautes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen: Das ist das Ziel einer Aktion am Sonntag, 3. April 2022, in Werlte. Musiker oder gar ganze Orchester sind eingeladen teilzunehmen.