Foto: Torsten Albrecht Brand schnell gelöscht Autoreifen löst Feuer in Lagerhalle in Werlte aus Von Manuela Kanies | 25.10.2022, 19:42 Uhr

In Werlte ist es am Dienstagabend zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.