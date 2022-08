Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Anaben machen. FOTO: imago images/Fotostand / Gelhot (Symbolfoto) up-down up-down Unfallverkettung beim Einparken Auto kracht in Fensterfront der Postenbörse in Werlte Von Kristina Müller | 06.08.2022, 16:19 Uhr

In Werlte ist am Mittwoch ein Auto in die Fensterfront des Postenbörse-Markts gekracht.