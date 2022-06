Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Tim Oelbermann up-down up-down Niemand verletzt Auto fängt in Lorup während der Fahrt Feuer Von Kristina Müller | 24.06.2022, 12:01 Uhr

Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstag zu einem brennenden Auto an der Breddenberger Straße in Lorup alarmiert worden.