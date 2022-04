Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Lorup konnte ein größerer Waldbrand verhindert werden. FOTO: SG Werlte / Feuerwehr Größeren Brand verhindert Feuerwehr löscht Waldbrand bei Lorup Von Dominik Bögel | 27.04.2022, 07:28 Uhr

In einem Waldstück bei Lorup in der Samtgemeinde Werlte ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Dank des zügigen Einsatzes der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert.