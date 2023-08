Auf der Suche nach seinen eigenen Vorfahren findet Maury Schulte den Grabstein seiner in Deutschland verbliebenen verstorbenen Familienmitglieder. Foto: Judith Bootsmann up-down up-down Im 19. Jahrhundert ausgewandert US-Amerikaner Maury Schulte auf der Suche nach seinen deutschen Wurzeln in Lorup Von Judith Bootsmann | 01.08.2023, 17:04 Uhr

1866 wanderte Hermann Schulte aus Lorup im Emsland in die USA aus. So ersparte er sich damals den Militärdienst in seiner Heimat. Nun ist sein Urgroßenkel Maury Schulte zurück in Lorup. Zusammen mit 14 anderen US-Amerikanern, die sich auf die Suche nach ihren Wurzeln machten.