Einbrecher haben am Donnerstag, 3. November, auf einem Firmengelände in Werlte eine unbekannte Menge Feuerwerkskörper gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Symbolfoto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Aufsichtsperson störte die Täter Einbrecher stehlen aus Bunker in Werlte Feuerwerkskörper Von Carsten van Bevern | 05.11.2022, 17:52 Uhr

Eine bislang unbekannte Menge an Feuerwerkskörpern haben Einbrecher am Donnerstagabend, 3. November, aus einem Bunker an der Sögeler Straße in Werlte gestohlen.