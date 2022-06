Laut Gerdes wird die Albert-Trautmann-Schule im Werlter Schulzentrum zu einer Oberschule mit teilgebundenen Ganztagsschulangeboten. Dort müssen die Schüler künftig an zwei Nachmittagen pro Woche an diesen teilnehmen. Die Ganztagsangebote an weiteren Wochentagen könnten freiwillig in Anspruch genommen werden.