Zwei Prädikatsläufe an einem Tag am gleichen Ort, das hat es in der Bahnmotorradsportgeschichte noch nicht gegeben. „Wir erleben also eine Premiere in Werlte“, so Niehaus.

Informationen im Internet unter www.speedway.org und www.msc-werlte.de