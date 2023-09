Unter dem Motto „Rumänien nicht vergessen“ plant der DRK-Ortsverein Werlte einen weiteren Hilfsgütertransport nach Rumänien. Unter der Leitung von Renate Taubken und Hermann Stevens werden sich sieben Vereinsmitglieder am Samstag, 28. Oktober 2023, mit drei Transportern auf den Weg in die Region Gherla machen.

Das DRK aus Werlte steht seit Jahrzehnten im engen Kontakt mit zu Freunden gewordenen Dolmetschern, teilt der Ortsverein mit. Man kümmere sich hauptsächlich um die Ärmsten der Armen. Mit den kleinen Fahrzeugen können die Werlter in die abgelegensten Regionen vordringen, dort den Kontakt suchen und Hilfsgüter verteilen.

Seit Jahrzehnten helfen die Werlter in Rumänien aus. Archivfoto: DRK Werlte Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Daher stimmen sie auch im Vorfeld ab, welche Güter tatsächlich benötigt werden - und nehmen diese zur persönlichen Verteilung mit. Damit die Pakete gepackt werden können, bitten die Werlter um folgende Lebensmittel: Kaffee, Mehl, Zucker, Öl, Nudeln, Süßigkeiten oder auch Kernseife.

Spendenannahme in der Kompaniestraße 7 in Werlte

Die Lebensmittel können jeden Dienstag ab 20 Uhr und am Samstag, 7. Oktober 2023, zwischen 10 und 14 Uhr im DRK-Haus, Kompaniestraße 7 in Werlte, abgegeben werden. Auch über Geldspenden freuen sich die Mitglieder des DRK. Diese werden benötigt zum Ankauf von Heizmitteln vor Ort, da vielen armen, besonders alten Menschen die finanziellen Mittel dafür fehlen und sie häufig im Kalten sitzen, so die Werlter.