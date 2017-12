Viele Neuerungen Samtgemeinde Werlte startet neue Internetseiten

Werlte. Die Samtgemeinde Werlte mit ihren Mitgliedsgemeinden Lahn, Lorup, Rastdorf, Vrees und Stadt Werlte hat einen neugestalteten Internet-Auftritt gestartet. Das teilte die Samtgemeinde mit.

Mit dem Neustart des Internetauftritts passt sich dieser nun auch den mobilen Endgeräten optimal an und schafft eine Verbindung zum optischen Erscheinungsbild der Samtgemeinde und der Gemeinden mit ihren Logos, der Farbwahl und dem gemeinsamen Motto „Fünf Gemeinden – eine Gemeinschaft“. „Mit der Homepage ist ein Meilenstein in der einheitlichen Kommunikation gelungen“, teilte die Samtgemeinde mit.

Neben der Barrierefreiheit mit der Möglichkeit, sich Texte vorlesen zu lassen, bietet die Homepage viele Neuerungen für Bürger und Gäste der einzelnen Kommunen. So können laut der Pressemitteilung zum Beispiel Radrouten vom Standort geplant und virtuell vorab überflogen werden, interessante Örtlichkeiten sind über die Gemeindegrenzen hinaus vernetzt und sichtbar.

Nachrichten mit Facebook-Seite gekoppelt

Die klassischen Informationen werden unter Bekanntmachungen vermeldet. Alle anderen Nachrichten sind mit der Facebook-Seite der Samtgemeinde gekoppelt und werden so zeitgleich auch auf den Internetseiten gespiegelt. Nach Angaben der Samtgemeinde Werlte wurden auch die Mängelmelde- und Beschwerdemöglichkeiten verbessert. Zudem würden die Veranstaltungshinweise beispielsweise der Vereine nun auch mit dem Landkreis verknüpft. Hiesige Unternehmen wie Hotels und Ferienwohnungen könnten die Kalender auch leicht in ihrer Homepage einbinden, um so einen Mehrwert für ihre Gäste zu schaffen.

Die Samtgemeinde betont überdies, dass ihre Internetseiten nicht statisch sein sollen, sondern leicht geändert werden können. Daher seien Anregungen und Hinweise von Bürgern sind willkommen.