30-jähriges Bestehen Maschinenbau Kaiser in Vrees spendet 6200 Euro

Maschinenbau Kaiser in Vrees spendet 6200 Euro MEC öffnen

Das Vreeser Unternehmen Maschinenbau Kaiser überreichte 3200 Euro an den Förderverein des Musikvereins Vrees und 3000 Euro für das Kinderhospiz „Löwenherz“. Das Bild zeigt (von links) Siegfried Held, Stefan Meyer (Firma Kaiser), Maria und Manfred Kaiser, Berthold Kleene, Christian und Lutz Kaiser sowie Lukas Albers. Foto: Heinz Benken

Vrees. Gleich zwei Schecks hat die Unternehmerfamilie Kaiser in Vrees für gute Zwecke überreicht. 3200 Euro erhält der Förderverein des Musikvereins Vrees, und 3000 Euro fließen an das Kinderhospiz „Löwenherz“ in Syke.