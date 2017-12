Besuche im ganzen Nordkreis Werlter Nikolausverein seit 50 Jahren aktiv

Werlte/Papenburg. Spekulatius, Schokoladennikoläuse und Mandarinen hatte auch in diesem Jahr der Nikolaus beim Besuch von zahlreichen Einrichtungen im Nordkreis dabei.

In diesem Jahr war die Ankunft des „heiligen Mannes“ eine ganz besondere. Denn bereits zum 50. Mal sorgte er mit seinem Gefolge für strahlende Gesichter. Sein Zeitplan war auch in diesem Jahr wieder straff. Denn zu den Stationen in Papenburg gehören neben dem Kinderhaus die Tagesbildungsstätten Papenburg und Sögel, der Heilpädagogische Kindergarten und die Caritas-Werkstätten in Papenburg.

Auch auf dem Hümmling war er unterwegs. Dort führte ihn sein Weg in die Heilpädagogischen Kindergärten Börger und Sögel, in die Caritas-Werkstätten Börger und später auch in die Caritas-Werkstatt in Dörpen. Pferd und Schlitten bevorzugte der „heilige Mann“ verständlicherweise auch in diesem Jahr nicht. Dafür fuhr er um Punkt 10 Uhr mit einem roten Cabriolet bei der Papenburger Tagesbildungsstätte vor, wo er und sein Gefolge bereits sehnsüchtig erwartet wurden. Mit dem Lied „Nikolaus komm in unser Haus“ erfolgte die Begrüßung.

„Der Besuch des Nikolauses hat hier eine lange Tradition. Da wir eine katholische Einrichtung sind, wird dieses Ereignis im Vorfeld auch immer im Unterricht begleitet“, sagte Jutta Jongebloed-Frische, stellvertretende Leiterin der Tagesbildungsstätte. „Diese Tradition ist eng mit der Geschichte des St.-Lukas-Heims verknüpft. Denn der erste Besuch fand bereits 1967 statt, also direkt nachdem das ehemalige bischöfliche Schülerheim am Gasthauskanal in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen umgewidmet wurde“, sagte Heinz-Bernhard Mäsker, Geschäftsführer des St. Lukas-Heimes.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen würdigte Mäsker das Engagement des Werlter Nikolausvereines. Er bereite durch seinen Besuch den Menschen in unseren Einrichtungen nicht nur eine große Freude, sondern ermögliche durch die im Vorfeld in Werlte gesammelten Spenden auch, das viele Kinder und Jugendliche im St.-Lukas-Heim ein schönes Weihnachtsfest mit kleinen Geschenken feiern könnten. „Hier engagieren sich ehrenamtliche Helfer für Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite sitzen. Für den unermüdlichen und segensreichen Einsatz gebührt allen Helfern und Spendern ein herzliches vergelt`s Gott“, so Mäsker abschließend.