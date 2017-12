Schulsieger ermittelt Am Gymnasium Werlte wird in sechs Sprachen vorgelesen

Werlte. Am Gymnasium Werlte hat der erste Vorlesetag „Sprachen“ stattgefunden. Neben Deutsch wurde dabei auch in den Sprachen Englisch, Spanisch, Griechisch, Latein und Französisch vorgetragen. Das teilte die Schule mit.

Nachdem der Vorlesewettbewerb in deutscher Sprache im Jahrgang 6 von Anfang an am Gymnasium durchgeführt worden ist, entstand in diesem Schuljahr die Idee, auch die anderen Sprachen mit einem Vorlesewettbewerb zu „feiern“, erklärt Lateinlehrer Benjamin Spalthoff, der die Veranstaltung organisierte.

Zunächst wurden die Klassensieger in Vorentscheiden ermittelt, die dann gegen die anderen Klassensieger ihres Jahrgangs antraten. Dabei konnte jeder Schüler erst aus einem selbst gewählten Werk lesen und dessen Autor vorstellen, anschließend galt es, einen unbekannten Text vorzutragen.

Gutscheine für die Schulsieger

Eine Jury aus Fachlehrern und Vertretern der Werlter Buchhandlungen Lübs und Wevering wählte dann die Schulsieger mithilfe von Bewertungsbögen aus. Jeder Teilnehmer am Vorlesewettbewerb und jeder Schulsieger in einer (Fremd-)Sprache erhielt einen Gutschein von Lübs und Wevering.

Die Schulsieger sind im Jahrgang 6 Marie Steenken und im Jahrgang 7 Tomke Deters. Im Jahrgang 8 gewannen Anastasia Gauk (Spanisch) und Henri Köbbe (Griechisch) sowie im Jahrgang 9 Jannes Pettan (Latein) und Lena Scholübbers (Französisch). Einen Sonderpreis erhielt Johanna Nortmann (Klasse 9FLa) für ihren spontanen Vortrag der Ballade „Brück am Tay“ von Theodor Fontane.

Künftig soll auch auf Plattdeutsch vorgelesen werden

Nach dem erfolgreichen Auftakt möchte das Gymnasium den Vorlesetag Sprachen nun als festen jährlichen Termin im Schulkalender verankern und künftig auch um den Wettbewerb „Plattdeutsch lesen“ erweitern.