Mit einer Karte zum Hauptpreis Letzte Gewinner der Werlter Sterntaler-Aktion stehen fest

Werlte. Die letzten Gewinner der Sterntaler-Aktion des Werlter Handels- und Gewerbevereins (HGV) sind ermittelt. Der Hauptpreis geht nach Spahnharrenstätte.

Bei der letzten Ziehung unter notarieller Aufsicht reichte für den Gewinn des Hauptpreises eine abgegebene Teilnahmekarte aus. Diese gaben Berthold und Thea Henschel aus Spahnharrenstätte ab. Im Anschluss an die Ziehung überbrachten Wilhelm Kröger und Wilhelm Heermann vom HGV-Vorstand dem Gewinnerpaar 500 Euro. Der zweite Preis ging an Rudolf Hesekamp in Werlte, der sich über 250 Euro freut. 100 Euro und damit dritten Preis gewann Ulrike Koldemeyer aus Lahn. Melanie Bicker aus Rastdorf freut sich indes über 50 Euro. Darüber hinaus wurden, wie in den Wochen zuvor, wieder mehr als 100 Gewinner von weihnachtlichen Gebäckdosen ermittelt.